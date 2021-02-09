شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 65.90 فلس، بينما استهل الجلسة عند مستوى 66 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 61 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 65.3 بينما مستوى المقاومة هو 66.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط