شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 24 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 22 فلس في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.2 بينما مستوى المقاومة هو 25.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط