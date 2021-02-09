شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شركة من مصدرى الكتب والتغليف تدخل مبادرة السداد الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن عدد شركات القطاع التى تقدمت إلى مبادرة السداد الفورى للحصول على مستحقاتها من صندوق دعم الصادرات نحو 120 إلى 124 شركة ، وذلك للشركات التى تقدمت بأوراقها حتى 30 يونيو من عام 2020 ، والذى سيستمر صرف المستحقات حتى منتصف العام الجارى 2021 .

وأضاف إلياس فى تصريح خاص ل الخليج 365، أن وزارة المالية ممثلة فى صندوق دعم الصادرات لابد أن تضع رؤية لصرف مستحقات الشركات المصدرة بعد التاريخ الذى حددته 30 يونيو 2020 ، ولابد أن نعرف هل سيستمر نظام السداد الفورى وصرف مستحقات الشركات مستقبلا، وأى الطرق التى سيحاسب الصندوق بها المصدرون ، والتأكد من عدم تعطيل نظام المحاسبة لاموال المساندة التصديرية .

وبدأت وزارة المالية اليوم الأحد 7 فبراير استقبال طلبات الشركات المصدرة للدخول فى المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى والتى تستمر حتى 28 فبراير الجارى وذلك سواء كانت الشركات تقدمت للمرحلة الأولي من المبادرة وصرفت جزء من مستحقاتها او الشركات التي تقدمت للمرحلة الأولى ولم تصرف أو الشركات التى لم تتقدم للمرحلة الأولى من المبادرة، وأرسل صندوق تنمية الصادرات خطابات موجهه لجميع المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس تصديرى وأكد على أن الصرف سيتم على 3 دفعات قبل نهاية فبراير، ونهاية إبريل ونهايو يونيو من العام الجارى 2021 .

وصرح مصدر مسئول لـ ”الخليج 365”، إن المرحلة الثانية عبارة عن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات الصادرات أى السلع التى تم تصديرها حتى 30 يونيو 2020 والمستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد من إجمالى المستحقات ويتم الصرف من خلال 4 بنوك تم تحديدها للمصدرين.

وأضاف، يشترط أن يكون مقدم الطلب عن الشركة مدير الحسابات أو المدير المالى مدير الشئون القانونية، مدير عام، عضو منتدب، نائب رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة " ولن يسمح لأى وظيفة أخرى تقديم الطلب عن الشركة.

وبلغت صادرات القطاع حتى شهر نوفمبر من العام الجارى 2020 نحو 509 ملايين دولار فى تراجع طفيف بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه والتى بلغت 549 مليون دولار ، وتركزت حصيلة الصادرات فى أكبر 10 دول تستحوذ على المنتجات المصرية من القطاع ويأتى فى مقدمتها بريطانيا وشمال أيرلندا والتى بلغت قيمة الصادرات إليها 54 مليون دولار.

واحتلت دولة كينيا المركز الثانى من قائمة أهم الدول التى نصدر إليها بنحو 42 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية احتلت المركز الثالث بقيمة 41 مليون دولار، والسودان 39 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 37 مليون دولار، بالاضافة إلى ليبيا 32 مليون دولار، وإيطاليا 26 مليون دولار، ويأتى فى نهاية قائمة أبرز 10 دول من الصادرات حتى نوفمبر 2020 هى المغرب 22 مليون دولار، ولبنان 29 مليون دولار.