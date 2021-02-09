شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 1.686 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1.66 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 1.78 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.63 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.66 وبين مستوى المقاومة هو 1.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد