شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يسجل أدني مستوى في اسبوعين -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 2.44 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 2.50 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط