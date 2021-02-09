الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-02-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 9221 نقطة، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 6150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6350 نقطة.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,195 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,248 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا