شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 9221 نقطة، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 6150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6350 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,195 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,248 نقطة