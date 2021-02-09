شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10445 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ليقترب بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، والذي نتوقع ان يحاول دفعه لأعلى مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة 10600 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,408 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,482 نقطة