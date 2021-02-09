شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً بعد الإعلان عن استثمارها في "بيتكوين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الإثنين مدعوما بانتعاش الأسهم الأمريكية في قطاعات مختلفة من بينها التكنولوجيا.



وأعلنت "تسلا" على لسان مديرها التنفيذي "إيلون ماسك" استثمار الشركة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية "بيتكوين".



ولطالما أشاد "ماسك" بالعملات الرقمية ونشر في مناسبات مختلفة تغريدات عن عملات مختلفة على حسابه بموقع "تويتر"، وأثار الجدل بشأن ولعه بهذا النوع من الاستثمارات، وذلك على الرغم من انتقادات كبار رجال عالم المال لهذه العملات الافتراضية، وعلى رأسهم "وارن بافيت" و"جيمي ديمون".



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" سلمت سيارات بوتيرة تقترب من المستهدف عند 500 ألف وحدة في العام الماضي.



ومع ذلك، سجلت "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية نتائج أعمال فصلية دون التوقعات في الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وفي ختام التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسة 1.3% وأغلق جلسة الإثنين عند 863.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 877.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 854.7 دولار.