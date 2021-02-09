شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاقات قياسية لمؤشرات «وول ستريت» بدعم التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأمريكية الاثنين، إلى مستويات قياسية حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن المزيد من التحفيز والتعافي الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 237.52 نقطة أو 0.8% إلى مستوى قياسي مرتفع عند 31385.76 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى إغلاق جديد عند 3915.59 نقطة.

وارتفع الداو وستاندرد آند بورز ستة أيام متتالية، في أطول سلسلة انتصارات لهما منذ أغسطس. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% إلى 13987.64 نقطة، مسجلا أيضا رقما قياسيا جديدا.

من جانبه، قفز مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.5% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن ارتفع بنسبة 7.7% الأسبوع الماضي لأفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو. وارتفع مؤشر رؤوس الأموال الصغيرة القياسي 16% منذ بداية العام 2021 حيث توافد المستثمرون على أسماء قيمة متجاوزة وسط آمال متزايدة في انتعاش سريع في الاقتصاد.

الأسهم الأوروبية

وصعدت الأسهم الأوروبية الاثنين تقودها القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مع تلقي المعنويات دفعة من آمال بتعاف اقتصادي أسرع واتفاقات استحواذ بعدة مليارات من الدولارات في المنطقة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة معززا مكاسبه من الأسبوع الماضي البالغة 3.5 في المئة، ومتماشيا مع معنويات متفائلة في أسواق الأسهم العالمية دفعت بورصة وول ستريت لتسجيل مستويات قياسية جديدة بدعم من آمال التحفيز.

وصعدت أسهم ديالوج لأشباه الموصلات 16 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين وجاءت في مقدمة الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت رينيساس إلكترونيكس اليابانية لصناعة الرقائق الالكترونية على شراء شركة تصميم الرقائق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.9 مليار دولار) نقدا.

وارتفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل الموارد الأساسية والبنوك والكيماويات، ما بين 0.8 بالمئة و2.2 بالمئة وجاءت بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي. وصعدت أسهم التكنولوجيا 1.5 بالمئة.

وساعد توزيع لقاحات كوفيد-19 حول العالم وتزايد نشاط الاستحواذ في تقليص التشاؤم الذي أحاط مؤخرا بالأسهم الأوروبية. لكن المؤشر ستوكس 600 لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة إذ لايزال منخفضا حوالي خمسة بالمئة عن مستوياته المرتفعة التي سجلها في 2020.

وفي بورصة فرانكفورت أغلق المؤشر داكس القياسي مستقرا بعدما تراجع من مستويات قياسية مرتفعة سجلها عند الفتح مع تضرره من بيانات أظهرت أن الناتج الصناعي في ألمانيا شهد ركودا في ديسمبر كانون الأول مع تسبب الاغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في إبطاء نشاط قطاع الصناعات التحويلية وهو دعامة رئيسية لصادرات أكبر اقتصاد في أوروبا.