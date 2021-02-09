شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تنتظر الممثلة التجارية الأمريكية لبدء محادثات الرسوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد أجرى اتصالا أوليا إيجابيا بشأن التجارة مع إدارة بايدن، لكنه سيحتاج أن ينتظر إلى أن تتولى الممثلة التجارية الجديدة للولايات المتحدة منصبها لبدء محادثات حقيقية.

وأبلغ فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية رويترز أن هناك توقعات «مرتفعة جدا» بتواصل أكثر إيجابية مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ووصف دومبروفسكيس حالة المحادثات بأنها «أولية» بعد مناقشات أجراها مع برايان ديس مدير المجلس الاقتصادي القومي بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي.

وقال إن التواصل الحقيقي سيكون ممكنا عندما تتولى كاترين تاي، المرشحة لأن تكون الممثلة التجارية القادمة للولايات المتحدة، المنصب.

ويعتقد خبراء أمريكيون أن من المرجح أن تؤدي تاي اليمين بحلول نهاية فبراير.

وقدمت المفوضية الأوروبية قائمة رغبات تقع في 12 صفحة في ديسمبر لشراكة جديدة بين جانبي الاطلسي تحدد فرصا للتعاون في مجالات الصحة والتعافي الاقتصادي والسياسة البيئية والتجارة.

ويريد التكتل المؤلف من 27 دولة التعاون بشأن تغير المناخ والجوانب الرقمية للتجارة لكنه يريد أيضا إزالة «المنغصات التجارية» المتمثلة في الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي ورسوم متبادلة مرتبطة بنزاع بشأن دعم صناعة الطائرات.

وقال دومبروفسكيس إن عرض الاتحاد الأوروبي هو أن يسحب الجانبان كلاهما تلك الرسوم أو على الأقل تعليقها لمدة ستة أشهر. (رويترز)