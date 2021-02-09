«ديوا» وقنصلية المملكة المتحدة تبحثان تبادل الخبرات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار الزيارات التي يقوم بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تعزيزاً للعلاقات وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك، استقبل سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة في مكتبه سايمون بيني قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية في زيارة تعارفية بمناسبة تسلمه مهام منصبه مؤخراً.

في بداية اللقاء، تقدم الطاير بالتهنئة للقنصل البريطاني بمناسبة تولي منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية البريطانية ، وأكّد أهمية تعزيز أطر التعاون وزيادة مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

من جهته، أشاد القنصل البريطاني بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي للارتقاء بقطاع الطاقة في الدولة وفي دبي بشكل خاص، وأبدى إعجابه بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة والتي أهلتها لتبوؤ مكانة متميزة على المستوى العالمي.