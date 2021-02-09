نيل تايسون يشيد بالأهداف العلمية لـ «مسبار الأمل»

دبي: ”الخليج 365”

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على حساب سموه في تويتر مقطع فيديو لعالم الفيزياء نيل تايسون يشيد فيه بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ على بعد يومين فقط من وصول «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر بعد قطعه 493 مليون كيلومتر على مدى سبعة أشهر من رحلته في الفضاء.

ويعد نيل ديجراس تايسون من أشهر علماء الفيزياء الفلكية على مستوى العالم، وهو شخصية علمية وتلفزيونية معروفة في الأوساط الإعلامية والأكاديمية والشبابية، يقدم المفاهيم العلمية المعقدة في مؤلفاته وبرامجه بطريقة مبسطة جعلت الملايين حول العالم، وخاصة من فئة الأطفال واليافعين والشباب، يتابعون برامجه التلفزيونية العلمية منذ عقود على أهم المحطات العلمية والوثائقية.

وأعرب تايسون في بداية الفيديو عن سعادته بإرسال دولة الإمارات مسبار الأمل نحو المريخ مشيداً برسالة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ورسالته الاستراتيجية لأبناء الإمارات وشباب العالم العربي والمجتمع العلمي حول العالم قائلاً: «مسرور بأن دولة الإمارات أرسلت مسبار الأمل إلى المريخ. أهداف وأبعاد كثيرة تحملها هذه المهمة، إن كان في ما تضيفه لدولة الإمارات والعالم العربي من جهة أو حتى للعالم من جهة أخرى»، مشيداً بهذه الأهداف.

واعتبر أن مهمة مسبار الأمل غير مسبوقة على مستوى العالم في أهدافها العلمية الجريئة قائلاً: «المسبار سيصل إلى المريخ ويدرس غلافه الجوي؛ هذا عمل لم يقم به أحد من قبل في المهمات السابقة».

وأضاف: «ماذا يمكن للغلاف الجوي أن يخبرنا؟ كيف كان غلافه الجوي في السابق؟ وكيف سيكون في المستقبل؟ لن تكون لديك مياه إذا لم يدعم ذلك غلاف جوي».

وأكد على أهمية المحاولة رغم كل الاحتمالات والتحديات والمخاطر بالقول: «عندما تكون من الأوائل وفي الصف الأمامي قد لا تسير بعض الأمور على ما يرام، والأخطاء قد تحصل، لكن اليوم الذي تتوقف فيه عن ارتكاب الأخطاء هو اليوم الذي ستدرك فيه بلا أدنى شك أنك لم تعد ضمن الأوائل».