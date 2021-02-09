شكرا لقرائتكم خبر عن عمار بن حميد: حلم إماراتي عربي بقيادة فذة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، عبر «تويتر»، أن وصول «مسبار الأمل» لكوكب المريخ حلم إماراتي عربي يحمل طموحات للإنسانية.

وقال سموه: «مسبار الأمل يصوّر مشهداً تاريخياً لدولة الإمارات تسيّده طموح قيادة فذة، وصاغت تفاصيله حكومة آمنت بأنه لا مكان للمستحيل، وفي سباق العقول تكاملت الجهود والأفكار بسواعد إماراتية ليكتمل المشهد بتحقيق حلم إماراتي عربي يحمل طموحات كبيرة للإنسانية، شكراً لكل من ساهم في هذا العمل».