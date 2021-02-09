شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنادق" تطالب الحكومة بتأجيل سداد المديونيات المستحقة عليها لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن عدد كبير من أصحاب الفنادق الثابتة والعائمة طالبوا من غرفة الفنادق مخاطبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعرضها على مجلس الوزراء، لتأجيل سداد المديونيات المستحقة عليهم لدى الجهات الحكومية لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من مايو المقبل.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن الحكومة المصرية ساندت القطاع السياحى والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، للتخفيف من تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقامت بإرجاء سداد كافة المديونيات حتى 30 أبريل 2021 ، موضحا أن القطاع مازال يعانى من تأثير كورونا والقيود المفروضة على السفر والسياحة عالميا.

وأكد " الشاعر"، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساندة القطاع تتضمن إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي فى 31 ديسمبر 2021، وكذلك الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.

وأشار إلى أنه تم جدولة المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد مايو 2021 وتشمل" الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه- رسوم الجعول للمراسى النهرية- رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية- رسوم حق انتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل".

وأوضح، أنه تم إرجاء سداد الرسوم الحكومية أو المبالغ المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما عدا " القاهرة – الجيزة" اعتبارا من 1/ 1/ 2021 حتى 30 / 4 / 2021 وهى " رسوم الجعول للمراسى النهرية – رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية- رسوم حق انتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل".

وتابع "الشاعر" قائلا : إنه تم إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى لـ" كهرباء –مياه- غاز" اعتبارا من شهر يناير 2021 وحتى شهر أبريل 2021، على أن يكون السداد بنسبة 40 % للمنشآت الفندقية والسياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى أبريل 2021.