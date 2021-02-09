شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: سنصل لـ 100 مليار دولار صادرات خلال 4 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصل معدلات التصدير الى الخارج ل 100 مليار دولار خلال 4 سنوات قادمة بشرط عمل منظومة جديدة لتشجيع رجال الاعمال، وأن تكون هناك خطة واضحة للدولة فيما يخص الصناعات المطلوبة وعرضها على المستثمرين، كما أوصى بضرورة البدء فى تنفيذ منظومة "الشباك الواحد" بالإضافة الى ضرورة النظر فى القوانين التى تخص الصناعة والعمل على تطويرها.

وقال فى تصريحات ل ”الخليج 365” على هامش مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة "، إن الصناعة هى قاطرة التنمية والفارق بين الدول المتقدمة والدول المتأخرة، ومصر انفقت اكثر من 2 تريليون جنيه فى البنية التحتية ما بين عمل مشاريع صرف صحى ومياه وموانئ و طرق وغاز طبيعى وكهرباء، بحيث تستفيد من هذه البنية التحتية لعمل استثمار صناعى، ولا يمكن السؤال عنه منذ 5 سنوات فى وقت لم يكن هناك اى مشاريع خاصة بالبنية التحتية، ولكن مع ما تم من مشاريع والوصول الى فائض فى الكهرباء والغاز، وأصبحت مصر تستطيع أن تهتم بملف الصناعة ولا ننكر وجود عقبات وتحديات سوف تواجهنا فى تحقيق المستهدف، ويجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتغيير المنظومة نفسها، بمعنى أنه لا يصح أن نكون فى عام 2021 وما زالت قوانين الصناعة الحالية منذ عام 1934، وتم تعديلها عام 1958 و عمل اكثر من 50 تعديل فأصبحت فى هذه القوانين عوائق كثيرة امام المستثمرين تحد من أعمالهم .

وأضاف، أنه لذلك قمنا كمجلس نواب بالتواصل مع وزيرة الصناعة للعمل على تقديم مقترح قوانين جديدة من خلال النظر لتجارب الدول الصناعية، وعمل ما يوائم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة الى ضرورة النظر فى تداخل عمل اكثر من وزارة فى قطاع الصناعة والتى تزيد عن 7 وزارات منها الكهرباء والبترول والصناعة والإسكان والزراعة، وغيرها من الهيئات المعنية ولذلك يجب توحيد عمل هذه الجهات فى منظومة واحدة لخدمة المستثمرين، والمشكلة ليست مشكلة تمويل ولكنها عملية تنظيمية فى المقام الأول، ووجود خطة ورؤية خاصة لاحتياجات الدولة، والقيام بعمل منظومة عمل كاملة بالتنسيق بين المجموعة الاقتصادية ومجلس النواب لحصر الصناعات التى تحتاجها البلاد فى الفترة القادمة.