شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: 3% من سكان مصر تم تغطيتهم بمنتجات التأمين متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للاتحاد المصرى للتأمين، أنه لا يزال هناك مجال كبير للإدماج المالي في مصر، وخاصة بالنسبة للنساء، ووفقا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Landscape 2020 فإن 3.3% من سكان مصر تم تغطيتهم بمنتجات التأمين متناهي الصغر، كما وصل معدل التعويضات بسوق التأمين متناهي الصغر 62% ( 79% لمنتجات الحياة – 30% لمنتجات الممتلكات) وهو معدل مرتفع عن متوسط المنطقة وهو 28% والمتوسط العالمي وهو 23%.

وبحسب ما جاء بنشرة الاتحاد الأسبوعية وتضمنه التقرير وصل معدل رفض التعويضات الي 0.1% وهو أقل من متوسط المنطقة 1.7% والمتوسط العالمي 3.1%، علاوة على ذلك فإن متوسط رفض التعويضات في مصر لمنتجات الحياة والممتلكات 0%.، أما عن الوقت المستغرق في الانتهاء من التعويض أو المطالبة هو 10 أيام وهو مرتفع عن متوسط المنطقة 4 أيام والمتوسط العالمي 7 أيام.

وفيما يخص قنوات التوزيع النوع أو الجنس فإن 80% من منتجات التأمين متناهي الصغر في مصر هي استخدام او تغطيات متعددة ( تصل الي 5 تغطيات داخل المنتج الواحد) ، وتستخدم هذه المنتجات مزيجاً من قنوات التوزيع، حيث قدم مقدمو خدمات التأمين متناهي الصغر من مصر 10% فقط من البيانات المتعلقة بتحديد جنس العميل لكل منتج، بينما في المقابل يتم توفير هذه البيانات عالمياً بنسبة 45%، وفي افريقيا بنسبة 38% وبشكل عام عدم القدرة على توفير هذه البيانات أو عدم الاهتمام بها، يعد تحد كبير يواجهه العالم ويؤثر على المساواة بين الجنسين.

وتابع الاتحاد، أنه في ضوء التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر واهتمام الجهتان بالشمول التأميني والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، قام الاتحاد المصري للتأمين بعقد ندوة افتراضية يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر، وتعد هذه الورشة هي أول ورشة عمل مقدمة من منصة الاتحاد SPI HUB والتي ستكون مسؤولة عن تقديم ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات لمناقشة الموضوعات الجديدة والملحة بسوق التأمين المصري والعالمي بما يخدم زيادة الوعي في سوق التأمين المصري، وقد جاءت الورشة تحت عنوان: سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية ... المضي قدماً.

وتضمنت ورشة العمل استعراض لبيانات تقرير Microinsurance Landscape 2020 / المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020 مع التركيز على سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية وأهم التحديات والفرص للنمو بهذا السوق الحيوي، كما تم مناقشة العوائق والحلول الممكنة لدفع وتطوير سوق التأمين متناهي الصغر وتحقيق الشمول التأميني، وشارك بالورشة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كاثرين بولفرماخر، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر ، وقام بإدارة ورشة العمل، الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.