شكرا لقرائتكم خبر عن عقود برنت تسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل مرتفعة 1.22 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عقود برنت تسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل مرتفعة 1.22 دولار.

وقالت القناة، إن العقود الآجلة للنفط الأمريكي تصعد 1.97 بالمئة لتبلغ عند التسوية 57.97 دولار للبرميل.

وفى وقت سابق سجلت أسعار النفط اليوم55.92 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 16 سنتا أو ما يوازي 0.3%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.12 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 19 سنتا أو ما يوازي 0.4%.