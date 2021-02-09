بيبسيكو مصر تحتفل بأول موسم حصاد لمحصول البطاطس ببني سويف

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القاهرة - سامية سيد - القاهرة، 1 فبراير 2021: احتفلت شركة بيبسيكو مصر وهيئة كير الدولية في مصر بأول موسم لحصاد البطاطس بمحافظة بني سويف وذلك في إطار برنامج "عايشين بخيرها" الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية بهدف تمكين المرأة الريفية ودمجها في سلسة القيمة الزراعية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

حضر الاحتفال بمحافظة بني سويف كل من الأستاذ محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر، والدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية في مصر، والدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمشاركة النجمة إنجي المقدم، سفيرة برنامج "عايشين بخيرها"، حيث قاموا برصد ومتابعة نتائج البرنامج على أرض الواقع ومدى تأثيره على حياة السيدات الريفيات وأسرهن وعلى إنتاج أراضيهن الزراعية، كما استمعوا إلى قصص نجاح السيدات وتجاربهن خلال الأنشطة الخاصة بالبرنامج.

استطاع برنامج "عايشين بخيرها" خلال الفترة السابقة بمحافظة بني سويف، أن يقدم الدعم الفني والمواد المستخدمة في الزراعة ذات الجودة المرتفعة لدعم الزراعة المصرية، وزيادة الإنتاجية لدى مزارعي البطاطس، وتحسين الخدمات وزيادة دخل المزارعين، وتقديم الدعم الزراعي للمجتمعات الزراعية، بالإضافة إلى تحسين الروابط بين منتجي وتجار البطاطس من خلال شركة بيبسيكو، كما نجح البرنامج في توسيع قاعدة المستفيدين حتى بلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الدعم الفني 215 مزارعا، بينهم 41 امرأة.

ومن جانبه، أعرب دكتور/ عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي ومسئول برنامج فرصة، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضا من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم. حيث أدرجت الوزارة التمكين الاقتصادي في كافة برامجها، وأن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة، نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب استثمار طاقاتها إلى فرص عمل، وأن الشراكة مع منظمة كير وشركة بيبسيكو مصر تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول الى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجور مستدامة. ويستهدف البرنامج بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الإعاقة.

أكد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر، أن الشركة تؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج ومبادرات تمكين المرأة لدورها الحيوي وسط أسرتها الصغيرة وفي المجتمع من حولها. ويعد برنامج "عايشين بخيرها" خطوة كبيرة في دعم المرأة المصرية بشكل عام والمزارعات المصريات بشكل خاص، ويأتي ذلك البرنامج لدعم الزراعة المصرية بخبرات بيبسيكو الطويلة في هذا المجال. كما أعرب عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف للاحتفال بالحصاد الأول لمحصول البطاطس ورصد النتائج الإيجابية للبرنامج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من المزارعين استطاعوا زيادة حجم إنتاجهم بعد مشاركتهم في البرنامج بنسبة 40%.

وأضاف شلباية: "استطعنا هذا الموسم أن نصل إلى إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس 213 فداناً، كما بلغ حجم إنتاج بطاطس التصنيع في إطار برنامج عايشين بخيرها قرابة الـ1200 طنا، تم توريد أكثر من 90% منها لشركة شيبسي للصناعات الغذائية هذا الموسم، الأمر الذي يؤكد رؤية بيبسيكو في توطيد وتطوير سلاسل الإمداد الخاصة بها".

وأعرب دكتور حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر، عن سعادته بالنتائج التي حققها البرنامج في محافظة بني سويف من تمكين المشاركين، موضحا أنه يجري الاَن حصاد 134 فداناً من إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس هذا الأسبوع، و79 فداناً الأسبوع المقبل، بالإضافة لذلك تمكن 121 مزارعًا من زيادة إنتاج الفدان 10 أطنان مقابل النسبة الطبيعية للفدان وهي 6 أطنان.

كما أضاف أن الخطة المستقبلية لبرنامج "عايشين بخيرها" لعام 2021 تركز على استخدام نظام الري بالتنقيط في 9 أفدنة بالمنيا، وكذلك حصاد البطاطس بمحافظة البحيرة نهاية أبريل من 100 مزارع، وتوزيع البذور والشتلات على المشاركين في مجموعات الادخار والإقراض القروية لـ 1000 سيدة، ذلك بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في بني سويف من خلال تلبية احتياجاتها الطبية، وتوفير الأسمدة والمدخلات الزراعية لمزارعي البطاطس في الموسم القادم.

لدى شركة بيبسيكو مصر متمثلة في شركة شيبسي للصناعات الغذائية ثاني أكبر برنامج زراعي رائد لإنتاج البطاطس على مستوى بيبسيكو عالميا، والذي يوفر إنتاج رقائق البطاطس محلية المصدر بنسبة 100%، مما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى برنامج إنتاج تقاوي البطاطس محليا، الذي ينتج 6 أصناف من تقاوي البطاطس تكفي بنسبة 65% من احتياجات الشركة محليا والتي من المخطط أن تصل إلى نسبة 80% عام 2025.

جدير بالذكر، أنه حتى الآن تلقى 44 من قادة المجتمعات الريفية تدريباً على 10 جلسات تغذية، والتحق أكثر من 4100 سيدة بمجموعات الادخار والإقراض القروية، كما بلغ إجمالي المدخرات في الصناديق 665,000 جنيه الخاصة بهم، إلى جانب تلقي 315 مزارعاً الدعم الفني لزراعة البطاطس في محافظتي البحيرة وبني سويف، كما بدأ تشكيل جمعيات ترشيد المياه التي تضم حتى الآن 320 مزارعا، بينهم 70 سيدة.