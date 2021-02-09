شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات تاريخية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسجلت مستويات قياسية جديدة مدعومة بالتفاؤل إزاء حزمة التحفيز النقدي المقترحة من الرئيس "جو بايدن".



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على خطة التحفيز المالي التي تقدم بها الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد لمواجهة آثار جائحة "كورونا".



وصرحت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بأنه حال عدم إقرار حزمة التحفيز المقترحة من إدارة "بايدن"، فإنها لا تتوقع عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته قبل عام 2022.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2% أو ما يعادل 1.12 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 57.97 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 58.1 دولار وأقل سعر عند 57 دولارا.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.22 دولار وأغلق الخام عند 60.56 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 237 نقطة) إلى 31385 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 31386 نقطة وأقل مستوى عند 31191 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 13987 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 13987 نقطة وأقل مستوى عند 13894 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 3915 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3915 نقطة وأقل مستوى عند 3892 نقطة.