شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة ترتفع بحوالي 3% بدعم من المشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى بيانات المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية.



وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية عن أن واردات البلاد من السلع الزراعية سجلت مستويات قياسية في العام الماضي.



وأظهرت البيانات أن الصين استوردت العام الماضي 11.3 مليون طن من الذرة من بينها 2.25 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول وحده.



وأشارت البيانات أيضا إلى أن مشتريات الصين من الذرة في العام الماضي تخطت نظيرتها في عام 2019 والتي سجلت 7.2 مليون طن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام تداولات الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.9% إلى 5.63 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.65 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.48 دولار.