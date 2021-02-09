شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 2% بعد تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تحقيق المعدن النفيس مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%.



ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً على خطة التحفيز المالي التي تقدم بها الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد لمواجهة آثار جائحة "كورونا".



وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنه حال عدم إقرار حزمة التحفيز المقترحة من إدارة "بايدن" عبر الكونجرس، فإنها لا تتوقع عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته قبل عام 2022.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 55.7 سنت وأغلق المعدن عند 27.576 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر عند 27.700 دولار وأقل سعر عند 26.930 دولار.