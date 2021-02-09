شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عقب بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن ترقب المستثمرين لخطة التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.



وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً الموافقة على خطة التحفيز المالي التي تقدم بها الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد لمواجهة آثار جائحة "كورونا".



وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنه حال عدم إقرار حزمة التحفيز المقترحة من إدارة "بايدن"، فإنها لا تتوقع عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته قبل عام 2022.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الحساب الجاري الياباني سجل فائضا بنحو 2.28 تريليون ين بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض عند 2.21 تريليون ين.



وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر ثقة مراقبي الاقتصاد في اليابان 31.2 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون تسجيل المؤشر 30.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.2، وسجل أعلى مستوى عند 105.6 وأقل مستوى عند 105.1.