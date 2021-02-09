شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 20 دولار بالتزامن مع انخفاض طفيف للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم انتعاش سوق الأسهم الأمريكية.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على خطة التحفيز المالي التي تقدم بها الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد لمواجهة آثار جائحة "كورونا".



وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنه حال عدم إقرار حزمة التحفيز المقترحة من إدارة "بايدن"، فإنها لا تتوقع عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته قبل عام 2022.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1834.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1840.6 دولار وأقل سعر عند 1807.3 دولار.