شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع هامشياً مع تحول الأنظار نحو مناقشات التحفيز النقدي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف، وذلك مع ترقب الأسواق لنتائج المناقشات داخل اروقة الكونجرس بشأن حزمة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن".



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على خطة التحفيز المالي التي تقدم بها الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد لمواجهة آثار جائحة "كورونا".



وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنه حال عدم إقرار حزمة التحفيز المقترحة من إدارة "بايدن"، فإنها لا تتوقع عودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته قبل عام 2022.



من ناحية أخرى، تتواصل جهود الحكومات حول العالم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس من أجل احتواءه والسيطرة على تفشيه.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.