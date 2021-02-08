شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين ماسك» بـ 44 ألف دولار.. العملات المشفرة تتألّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سعر البيتكوين 14% إلى أكثر من 44 ألف دولار،فيما صعدت عملة «إيثيريوم» 7%، وحلّقت عملة «دوج كوين» (Dogecoin) بعد أن بدا أن الملياردير إيلون ماسك ومشاهير آخرين يدعمون العملة المشفرة على «تويتر».

وحلّقت «دوج كوين» 37% في غضون 24 ساعة إلى مستوى قياسي بلغ 0.084945 دولار الإثنين، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وعزز الأداء الممتاز الذي حققته «دوج كوين» من قيمتها السوقية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مما يجعلها العملة الرقمية رقم 10 في التصنيف. وفي ذروة اليوم، بلغ حجم التداول في «دوج كوين» حوالي 16.9 مليار دولار.

تم إنشاء «دوج كوين» في العام 2013 وتأخذ من كلب شيبو إينو شعارا مع نص متعدد الألوان بخط هزلي. وبدأت العملة المشفرة في البداية على شكل مزحة ولكنها اكتسبت زخماً إلى أن قفزت بعد تغريدات من إيلون ماسك، حيث قام المستثمرون بضخ الملايين في «دوج كوين».

وقام الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» بالتغريد حول «دوج كوين» عدة مرات على مر السنين.

في الآونة الأخيرة، نشر صورة لمجلة خيالية «Dogue» - مسرحية بعنوان الموضة «Vogue» - مما أدى إلى زيادة بنسبة 800% في سعر «دوج كوين».

بعد ذلك ألقى ماسك دعمه وراء عملة «بيتكوين»، قائلاً إنها «على وشك الحصول على قبول واسع» في مجال التمويل. وبالفعل قالت «تيسلا» Tesla في إفصاح الإثنين إنها اشترت عملات «بيتكوين» بقيمة 1.5 مليار دولار وستقبل العملة المشفرة للدفع مقابل منتجاتها.

