شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار امتثال لـ«فينابلر» تمهيداً لإعادة فتح «الإمارات للصرافة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تحالف مجموعة «بريزم» و«رويال استراتيجيك بارتنرز» عن تعيين شركة ماتريكس للخدمات المالية العالمية Matrix IFS بشأن الامتثال المالي وإجراءات منع الاحتيال لمجموعة فينابلر المحدودة Ltd والشركات التابعة لها («المجموعة»)، التي وافقت على الاستحواذ عليها في شهر ديسمبر 2020.

سوف تعمل الشركة مع تحالف مجموعة «بريزم» لوضع الأنظمة الفاعلة في مجال الجرائم المالية للمجموعة.

وفي الشهر الماضي، عين التحالف البنك موليس أند كومباني، وهو بنك استثماري، مستشاراً لإعادة جدولة ديون مجموعة فينابلر. ويعتزم التحالف تنشيط أعمال فينابلر لإعادة كل من الإمارات للصرافة و«إكس برس ماني» (Xpress Money) إلى مكانتهما باعتبارهما تعدان ركيزتين أساسيتين في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل تعيين شركتي ماتريكس للخدمات المالية العالمية وموليس أند كومباني خطوتين مهمتين لتنفيذ خطة التحالف الرامية إلى إعادة هيكلة رأس مال مجموعة فينابلر نيابة عن عملائها وموظفيها والمساهمين. ويتوقع أن تسهم هاتان الخطوتان في إعادة افتتاح الإمارات للصرافة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تم إغلاق فروعها منذ مارس 2020، إلى جانب غيرها من الأعمال الرائدة للمجموعة، والتي تشمل مجموعة Xpress Money لتحويل الأموال العالمية والشركات في الأسواق الدولية بما في ذلك الهند.

وقال أمير ناغامي، الشريك المؤسس لمجموعة بريزم (ومقرها سويسرا)، من مكاتب المجموعة في دبي: يعد تعيين شركة ماتريكس للخدمات المالية العالمية خطوة مهمة في خطتنا لإعادة هيكلة رأسمال المجموعة وإعادة بنائها وتنشيط محفظتها من الأصول في أسرع الأسواق نمواً بالعالم. ومن خلال التعاون مع رويال استراتيجيك بارتنرز، فإن التحالف ملتزم بالعمل مع جميع المساهمين في مجموعة فينابلر لبناء مجموعة شركات تقنية مالية عالمية كبرى توفر خدماتها المالية في مجال التحويلات والدفع لـ22 مليون عميل عبر 170 دولة.

وقال د.حمد العلي، الرئيس التنفيذي في رويال استراتيجيك بارتنرز: يسعدنا أن نعلن عن تعيين شركة ماتريكس للخدمات المالية العالمية، التي قدمت استشاراتها لمجموعة من أبرز الشركات والمؤسسات في مجال قضايا الامتثال ووضع أنظمة مكافحة الجرائم المالية.

من جانبه، قال روبرت ميلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينابلر: إن تعيننا لشركة ماتريكس للخدمات المالية العالمية يدل على التطورات المتواصلة من حيث العمل مع جميع الجهات المعنية لاستعادة الاستقرار المالي لمجموعة فينابلر.

وقال أنجاد شادا، رئيس قسم الابتكار والخدمات الرقمية لدى تحالف مجموعة «بريزم»: سنعمل معاً لضمان إرساء معايير شاملة وقوية في سياساتنا وممارساتنا.