شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الوطنية للمعارض تضم فندقين إلى محفظتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، عن انضمام فندقي «منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي» و«قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا» إلى محفظتها المتخصصة بقطاع الفنادق، ليرتفع بذلك عدد الفنادق التي تضمها أدنيك تحت مظلتها إلى خمسة فنادق، بما فيها ألوفت أبوظبي وأنداز كابيتال جيت أبوظبي وألوفت لندن إكسل؛ حيث تشرف على تطبيق معايير الضيافة العالمية في جميع هذه الفنادق، بالشراكة مع إدارة جميع هذه الفنادق.

قال ياب كالكمان، رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «يعزز انضمام منتجعي أنانتارا في جزيرة صير بني ياس وقصر السراب إلى محفظة أدنيك للفنادق مكانة أبوظبي كمركز عالمي لسياحة الأعمال والترفيه، ونحن على ثقةٍ بأنّ انتقال هذه المنتجعات إلى محفظة أدنيك سيرفع من تنافسيتها، ويتيح لها توفير تجارب جديدة لزوّار المعارض والمؤتمرات في المرحلة المقبلة».

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها: نفخر بإضافة منتجعي أنانتارا إلى محفظتنا للفنادق؛ حيث تتمتع أدنيك، بالإضافة إلى أدائها المتميز في قطاع تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الحائزة على جوائز، بسجلٍ حافل بالنجاحات في مجال الفنادق التي تمتلكها، كما تتعاون الشركة عن كثب مع الجهات المشغّلة لفنادق دولية مشهورة أخرى؛ لتحقيق أعلى معايير الضيافة. حيث سيسهم هذا القرار بتعزيز تنافسية الشركة وقدرتها على زيادة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع الفنادق والضيافة في أبوظبي، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كعاصمة إقليمية لقطاع سياحة الأعمال.