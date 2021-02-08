شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان»: 3126 رخصة جديدة خلال عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري خلال عام 2020 بلغ 3126 رخصة فيما وصل إجمالي الرخص المجددة إلى نحو 25 ألفًا و540 رخصة بنسبة نمو 1.1% عن عام 2019.

أكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن الحوافز التي أطلقتها إمارة عجمان بما فيها محفزات الدائرة خلال جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير في مساعدة مجتمع الأعمال على تجاوز تداعيات الأزمة في مختلف المجالات.

وقال الحمراني: بعد تراجع معدلات نمو حركة الرخص الجديدة في الربع الثاني من العام الماضي أثناء تصاعد حدة الجائحة، قفزت هذه المعدلات إلى مستويات قياسية بلغت نحو 48% خلال النصف الثاني من عام 2020، كما نمت حركة تجديد الرخص في النصف الثاني بنسبة 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

ومن أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في الإمارة خلال العام الماضي قطاع الاستيراد والتصدير وبيع المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة بالتجزئة والرخص المهنية والصناعية والتجارية فيما كشفت بيانات الدائرة عن التنوع العربي والآسيوي للمستثمرين والذي شمل 14 دولة من حيث عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة؛ إذ تصدّرت الإمارات القائمة ثم الهند فبنجلاديش ثم باكستان ثم مصر.

وأظهرت البيانات أن الدائرة أنجزت أكثر من 28000 معاملة إلكترونية خلال العام الماضي عبر المواقع والخدمات المتكاملة.