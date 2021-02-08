شكرا لقرائتكم خبر عن سحابة من الغموض حول «الصدق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

إذا قلنا إن الأرض تكون أقرب إلى الشمس في شتاء نصف الكرة الشمالي منها في صيف نصف الكرة الشمالي، فإن قولنا هذا قول صادق، ولكن ليس من الصدق أن نقول إن جبال الهيمالايا أقدم من جبال الأبالشين، فما الفرق بين القولين؟ وماذا يعني بالنسبة لشيء ما أن يكون صادقاً، وماذا يعني بالنسبة له ألا يكون كذلك؟ وباختصار ما هو الصدق؟.

وكما هي الحال غالباً فإن الإجابة تتطلب منّا أولاً أن يكون معنى السؤال واضحاً لنا، غير أن هناك سحابة من الغموض والتشوش تكتنف كلمة الصدق، وتعترض سبيلنا لتحقيق تقدم في شرح معناها، فالسؤال: ما الصدق؟ يمثل صدمة بالنسبة لبعض الناس باعتباره واحداً من أعمق الأسئلة الفلسفية وأشدها مراوغة، فبعض الناس يعتقدون أنه من نوع الأسئلة التي لا إجابة لها، فهم يتصورون أن معرفة ما الصدق معناه معرفة كل ما يمكن أن يعرف، أو معرفة الأسرار القصوى للكون، وبذلك يعتقدون أنهم قد وضعوا أيديهم على تفسير كل شيء محير وغريب ومذهل وعجيب، وغامض، أو مشوش، في العالم، وحينئذٍ تبدو معرفة طبيعة الصدق وكأنها نوع من الحكمة الغامضة.

ويهدف تشس ورين في كتابه «منطق الصدق» ترجمة بدوي عبد الفتاح، إلى تقديم صورة شاملة وسهلة للخلافات الفلسفية المتعلقة بميتافيزيقا الصدق، وما أثير حولها من جدل، والكتاب يركز على ثلاث مجموعات من الموضوعات: المجموعة الأولى والأكثر محورية من بقيتها تختص بمشكلة طبيعة الصدق، بمعنى ماذا نعني عندما نصف دعوى ما بأنها صادقة، وهل ثمة مشترك بين الدعاوى الصادقة بحيث تكون بمقتضاه صادقة؟، أما المجموعة الثانية فتتعلق بمشكلة الموضوعية بمعنى: هل هناك دعاوى مستقلة تماماً عن آرائنا من حيث صدقها، أم أن الصدق يعتمد دائماً على ما يعتقده الناس ويؤمنون به، أو ما يمكن معرفته، وأخيراً تختص المجموعة الثالثة بقيمة الصدق بمعنى: هل من الأفضل أن تكون معتقداتنا صادقة أكثر منها كاذبة؟.

هل هناك شيء مشترك بين كل ما هو صادق، بحيث يجعله صادقاً وليس كاذباً؟، وهل الصدق مستقل عن الفكر الإنساني أم أنه يعتمد بشكل أو بآخر على ما نعتقده أو على ما يبرر اعتقادنا؟.