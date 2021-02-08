شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «هنـا زايـد» عـن بيـت شـعر الفجيـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة بكر المحاسنة

أطلق بيت الشعر في الفجيرة مساء أمس الأحد مبادرة رقمية تحتفي بأشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستعرض جمالياتها على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «هُنا زايد»، وذلك على امتداد شهر فبراير الجاري.

تهدف المبادرة التي يشرف عليها الشاعر عتيق خلفان الكعبي إلى إلقاء الضوء على التجربة الشعرية للشيخ زايد وتعريف الأجيال الجديدة بقصائده الغنية التي تظهر عمق فكره وجمال لغته الشعرية ومعانيها التي تُغني المحتوى وتجعل منه رسالة نبيلة توحّد الشعوب وتحارب الأفكار الهدامة وتنادي بقيم التسامح والإخاء والمحبة والسلام.

وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، «إن المبادرة تعد نافذة نفتحها لجمهور شبكات التواصل الاجتماعي لاطلاعه على باقة من أجمل الكلمات الشعرية للشيخ زايد وتعريفه بهذا المخزون الإبداعي الخلاق والموروث الموزون المحتفي بملامح رائعة من تراثنا الإماراتي كي يبقى في الذاكرة ويذكرنا دائماً وأبداً بأصالتنا وعراقتنا».

وأكد الظنحاني حرص بيت الشعر التابع للجمعية على تمكين الجمهور العربي والدولي من الاطلاع على جماليات الإبداع الشعري للشيخ زايد عبر هذه المبادرة الرقمية المفتوحة على فضاءات العالم الافتراضي، ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، وهو ما يسهم في تخليد منجز زايد الأدبي بوصفه مصدراً للفخر الوطني وجزءاً من الأدب العالمي.

ولفتت سليمة المزروعي مديرة البيت إلى أن المبادرة تحيي الإرث الشعري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن طريق طرح قصائده الشعرية مسجلة بتقنية الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفاء بمعانيها وقيمها الشعرية والاجتماعية والإنسانية، وذلك بتحليلها والتعبير عنها بالرسم أو بالكتابة الإبداعية والنقدية.

من جانبه، قال عتيق خلفان الكعبي: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إبراز أبيات مختارة من قصائد المغفور له الشيخ زايد، وذلك عن طريق تسليط الضوء على بحور وقوافي منهجه الشعري والتأمل في قاموسه الأدبي الثري والغني بالجماليات والتوقف عند كل كلمة في هذه الأبيات».