شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح جرار يطلق خيول القصيدة في بيت الشعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم بيت الشعر في دائرة الثقافة في الشارقة صباح أمس الإثنين جلسة قراءات للشاعر الأردني الدكتور صلاح جرار بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة ومحمد عبدالله البريكي مدير البيت وقدمها الشاعر الدكتور عبد الرزاق الدرباس الذي رحب بالشاعر والضيف والحضور، وافتتح التقديم بأبياتٍ من الشعر منها:

رتِّلِ القولَ والقصيدَ مليّا

إنَّ قلبَ المشوقِ ما زالَ حيّا

فلقاءُ الأحبابِ يسعدُ روحي

حينما يصبحُ الهوى شارقيّا

بيتُنا والصباحُ موعدُ وصلٍ

يا غيوماً تساقطي في يديّا

صلاح جرار قرأ مجموعة من النصوص التي هطلت بماء القصيدة على صباحات التلقي والروح المتعطشة لعودة الشعر إليها، واستهل قراءاته بأبياتٍ أهداها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منها:

سلطانُ يا رمزَ الوفاءِ ويا

من باتَ للعليا يُجَسِّدُها

هذي الإمارةُ أنتَ كوكبُها

فلذاكَ كلُّ الناسِ تقصِدُها

هذي الإمارةُ أنتَ بهجتُها

بالعدلِ والإحسانِ تُسعِدُها

لكَ منجزاتٌ في السماءِ عَلَت

النجمُ يرمقُها ويحسدُها

لكَ كلمةٌ في الحقِّ صادعٌة

لا تبرحُ الدنيا تردِّدُها

و انهمرت حروف جرار لتبشر الحضور بماء القصيدة، ومما قرأ:

إذا هاطلُ الغيثِ في الأفقِ سحّا

وبرقُ السماءِ ابتهاجاً ألحّا

ولاذَ سنا الشمسِ خلفَ الغيومِ

وضوءُ النهارِ معَ الغيمِ شحّا

ومالتْ غصونُ الرياضِ اشتياقاً

ووعدُ المواسمِ بالخيرِ صحّا

إلى أن يقول:

يغادرني الحزنُ من كلِّ لونٍ

فلا حزنَ في القلبِ إلا تنحّى

وأطلق جرار خيول شعره في مضمار القصيدة وهي تصافح ضوء الشمس ونسمات الصباح التي توثق علاقتها بالسماء، ومما قال:

يا لخيلٍ تجوبُ رحبَ الفضاءِ

وغيومٍ تخوضُ بحرَ السماءِ

ورياحٍ مضمخاتٍ بعشقٍ

وبروقٍ مخضباتِ الرداءِ

وغيوثٍ تعانقُ الأرضَ شوقاً

فيحنُّ الثرى حنينَ الثناءِ

أرسلَ البرقُ للرياضِ كتاباً

حملتهُ نسائمُ الأهواءِ

وللوطن يقف جرار على الطلل المتجدد في الشعر، يجس نبض الواقع، ويبوح للطلل بهواجس الشعر وبوح المشاعر ليقول:

وقَفْتُ أُنادي دارَ قوْمي على النَّوى

فما ردَّدَ الأصْداءَ إلَّا رصيفُها

أُغازِلُ فيها الماءَ والزَّهْرَ والنَّدى

وقدْ لاحَ لي بعْدَ الرَّبيعِ مَصِيفُها

ورُحْتُ أُناجي الَّليْلَ، والَّليْلُ صامِتٌ

أُفَكِّرُ في مَنْ بانَ عنْها أَليفُها

وفي الختام كرّم عبدالله العويس صلاح جرار والدكتور عبدالرزاق الدرباس.