شكرا لقرائتكم خبر عن عدد جديد من «حروف عربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صدر العدد الجديد من المجلة الفصلية «حروف عربية» عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وكتب رئيس تحرير المجلة علي عبيد الهاملي في افتتاحية العدد:«أحزنني كثيراً التحقيق الذي قرأته في إحدى الصحف حول تردي الخط العربي لدى الطلبة في المدارس بفعل دخول التقنيات الحديثة في الدراسة، واعتماد الطلبة بشكل كلي على الأجهزة اللوحية في الدراسة والامتحانات، واستغنائهم عن القلم، الأمر الذي أفرز لنا خطوطاً رديئة وغير واضحة من الصعب قراءتها».

وجاء ملف العدد عن الخطاط المصري الكبير محمد حمام (1935/ 2020) الذي يعد أحد رواد الخط العربي، والذي كرّمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ملتقى الشارقة «كون» عام 2012.

وفي باب «لقاء» حاور نائب رئيس التحرير خالد الجلاف الخطاط الإسباني بابلو كسادو الذي افتتن بالخط العربي، فتعلمه على أيدي متخصصين في تركيا ثم اختار لنفسه اسم (خالد) ومضى يدرّس فنون الخط في أمريكا ولندن ووارسو. وكتب الباحث العراقي الدكتور محمد راضي دراسة معمقة بعنوان: (التناص في تكوينات الخط العربي).

وفي باب (المكتبة) استعرض الكاتب الكبير محمد المر كتاب (الخط في الفن الإسلامي) الذي صدر عن مركز الكويت للفنون الإسلامية للباحثين الدكتور جوناثان بلوم وزوجته الدكتورة شيلا بلير، وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية أيمن عبدالله حسن.