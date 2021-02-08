شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة «أشجار القمر» على الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت زهاء 500 بذرة من أنواع مختلفة من الأشجار إلى الفضاء في عام 1971، ودارت حول القمر 34 مرة قبل أن تعود إلى الأرض حيث زُرعت بعد ذلك في مناطق مختلفة حول العالم.

وشاركت وكالة «ناسا» خريطة توضح مواقع «أشجار القمر» هذه، والتي يبلغ مجموعها 83 غرسة وتقطن أساساً في الولايات المتحدة، واثنتان في أمريكا الجنوبية وواحدة في أوروبا ، وتضم المجموعة الأخشاب الحمراء و«تنوب دوجلاس» والصنوبر، ولكن ما يقرب من ثلثها مات منذ زراعته في السبعينيات.

وكانت المهمة جزءاً من «أبولو 14».

وعلى مر السنين نسي الجمهور أمر الأشجار، إلى جانب وكالة «ناسا»، ولكن رائد الفضاء السابق ديفيد ويليام قام بمهمته الشخصية في عام 1996 للعثور عليها جميعاً وفهرستها. وبدأ بقائمة من 22 شجرة قمرية وتتبع 80 شجرة على الرغم من موت 21 منها.

وزرعت شجرة صنوبر في البيت الأبيض، وزُرعت الأشجار في البرازيل وسويسرا، وقدمت إلى اليابان.