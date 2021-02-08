ضبط 505 مخالفات ضريبية في 7 أيام

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وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة والتجارة العامة والسيارات، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.وأوضحت الهيئة بأن جزءا كبيرا من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول عدد من المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، حيث ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 212 بلاغا في الفترة نفسها.
وبينت هيئة الزكاة والدخل أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
متابعة تطبيق الضريبة:
الفترة: 7 أيام
3,388 زيارة تفتيشية
505 مخالفات
212 بلاغا
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