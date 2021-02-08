الأكاديمية السعودية للطيران تفوز بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وذلك عقب تحقيقها 46 صوتا من إجمالي أصوات الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات (الإيكاو).

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، إلى أن ذلك يعكس إسهامات المملكة وثقلها المميز في عالم الطيران المدني، ويمثل تتويجا للعمل المميز الذي تقوم به الأكاديمية في مجال التدريب الذي يراعي الأنظمة والمقاييس الدولية، لافتا إلى أن الأكاديمية حققت أحد أهدافها الاستراتيجية بأن تصبح في مكانة علمية وعالمية مستدامة بين مثيلاتها المرموقة.

من جانبه وصف رئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني عبدالمحسن قشقري، حصول الأكاديمية على عضوية مجلس التدريب العالمي لدى (الإيكاو)، بالإنجاز الكبير الذي يعكس حجم ثقة المنظمة الدولية والدول الأعضاء بجودة مخرجات الأكاديمية السعودية في مجال التدريب، ويعكس حجم الجهود التي تبذلها كل فرق العمل بالأكاديمية، وللكوادر الوطنية المؤهلة التي أثبتت قدراتها وحجم إمكاناتها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

ولفت إلى أن المكانة التي وصلت إليها الأكاديمية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم السياسات الذي وضعت من القائمين على الهيئة العامة للطيران المدني، برئاسة رئيس هيئة الطيران المدني، مؤكدا أن عمل الأكاديمية تحت مظلة (الإيكاو) يعد إنجازا فريدا من شأنه أن يسهم بشكل أو بآخر في تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها، لا سيما وأن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من التحولات والتوسع في قطاع الطيران.

وبين قشقري أن مجلس التدريب العالمي التابع لمنظمة (الإيكاو) يتألف من 17 عضوا من الدول ذات العضوية الكاملة في برنامج التدريب الجوي المتقدم، ويلعب المجلس دورا استشاريا يعنى بتطوير البرنامج الدولي استراتيجيا على المدى البعيد، وإصدار القرارات في العضويات ومعالجتها، وتطوير الحقائب التدريبية وتبادلها بين الأعضاء.

يذكر أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني تأسست عام 1962م كمعهد تدريب فني، وتحولت في 2007 إلى أكاديمية متخصصة تقدم مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التخصصية، واستفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب عبر عدد من الدورات التدريبية في مختلف التخصصات التي تقدمها، مما أسهم في رفع مستوى معايير السلامة في قطاعات الطيران.

مجلس التدريب العالمي للطيران:

يتألف من 17 عضوا

يعنى بتطوير البرنامج الدولي على المدى البعيد

يصدر القرارات في العضويات ومعالجتها

يشرف على تطوير الحقائب التدريبية وتبادلها بين الأعضاء

الأكاديمية السعودية للطيران المدني: