هيئة العقار ومنشآت تتفاهمان لدعم المنشآت العقارية الصغيرة

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ويهدف التعاون بين الهيئتين إلى تقديم دورات متخصصة في الأنشطة العقارية، وزيادة عدد المرخصين في القطاع العقاري، ودعم المنشآت العقارية المعتمدة ضمن برنامج الامتياز العقاري من خلال مركز الامتياز التجاري؛ الذي يهدف -من خلال الجهات الاستشارية في القطاع الخاص- إلى تمكين العلامات التجارية من التوسع بنموذج الامتياز التجاري، وتحفيز المنشآت العقارية الكبيرة على إنشاء حاضنات لرواد الأعمال، ونقل الخبرة الفنية والمعرفة والتقنيات الحديثة، وتسعى الهيئتان من خلال تطبيق بنود هذه المذكرة إلى تنفيذ استراتيجيتها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية والخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لرفع كفاءة القطاع العقاري؛ بما يحقق الرؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري حيويا وجاذبا، ويتسم بالثقة والابتكار.وفي إطار دعم مشاريع الامتياز العقاري، سلم محافظ الهيئة العامة للعقار رخصتين للامتياز العقاري لشركتين عقاريتين، بعد تحقيقهما لمعايير الرخصة المعدة لذلك.
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