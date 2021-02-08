8 تعليمات لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

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وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء -قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي، عوضا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، والحرص على استخدام القنوات الالكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل. منع التجمعات

تطبيق التباعد الجسدي

الحرص على ارتداء الكمامات

تجنب المصافحة باليد

الاكتفاء –قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية

تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان

استخدام القنوات الالكترونية للحصول على الخدمات

توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ حرصا على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا وللعمل في بيئة عمل آمنة صحيا.وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء -قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي، عوضا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، والحرص على استخدام القنوات الالكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقار العمل.

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