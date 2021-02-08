المنافسة تغرم 4 شركات في قطاع الدواء 20 مليونا لعرقلة دخول منشأة للسوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الهيئة العامة للمنافسة، مخالفة 4 منشآت عاملة في قطاع الدواء، وذلك لقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه صدرت أحكام قطعية من المحكمة المختصة بالرياض، حيث تضمنت العقوبات المقررة على الشركات الأربع نشر المخالفة في الوسائل الإعلامية وغرامات مالية بلغ إجمالها 20 مليون ريال. وبحسب البيان شمل قرار المخالفة كلا من الشركة السعودية وبحسب البيان شمل قرار المخالفة كلا من الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة ومؤسسةسقالة التجارية وشركة إيلي ليلي إكسبورت إس إيه وشركة أمجن أوروبا جي إم بي إتش . وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت هيئة المنافسة شكوى من إحدى المنشآت العاملة في قطاع الأدوية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع بمخالفة نظام المنافسة، من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها بالبيع بخسارة. وذكرت الهيئة أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، تأكد قيام المنشآت الأربع بمخالفة نظام المنافسة، وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر، مبينة أنه بناء عليه قرر مجلس الهيئة تحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت. وأكدت تظلم الشركات المخالفة من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك هذه الشركات نظام المنافسة وإيقاع العقوبات والغرامات عليها. الشركات المخالفة ايلي ليلي اكسبورت إس إيه 6 ملايين ريال أمجن أوروبا جي إم بي إتش 6 ملايين ريال الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة4 ملايين ريال مؤسسة سقالة التجارية 4 ملايين ريال سبب المخالفة القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة

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