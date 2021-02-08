شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ونظيره الماليزي يبحثان تطوير العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، داتوك سيري هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا، وسبل دعمها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بزيارة هشام الدين حسين، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين وقيادتهما، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات.

فيما أشاد هشام الدين حسين، بعلاقات الصداقة الإماراتية الماليزية المتميزة، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها وتطوير التعاون في المجالات كافة.

وأقام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، مأدبة عشاء تكريما لوزير خارجية ماليزيا والوفد المرافق.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية. (وام)