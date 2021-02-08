ننشر قائمة أسعار السجائر المستوردة بعد تطبيق الزيادة الجديدة



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة فيليب موريس- مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية مارلبورو، ال ام، ميريت، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

وتأتي الأسعار الجديدة كالآتي: -

مارلبورو بأنواعها 44 جنيها

ميريت بأنواعها 48 جنيها

ال ام بأنواعها 33 جنيها

وعلى الرغم من الزيادة المعلنة، قد قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا عند 36 جنيها و28 جنيها على الترتيب.

وتهيب الشركة بتجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظا على حقوق المستهلك، وتؤكد الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها فى المواعيد المقررة.