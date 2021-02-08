ارتفاع في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 800 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أسعار الذهب ارتفعت في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم، الاثنين، في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية عودة الارتفاع للذهب عالمياً، بعد أسبوع من الهبوط.

وأوضحت الصحيفة أن سعر الذهب في مصر من عيار 21، الأكثر مبيعاً في السوق المصري، قد ارتفع من 797 إلى 800 جنيهاً للجرام.

وأضافت ان الذهب عيار 18 سجل سعر 686 جنيهاً للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 914 جنيهاً للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6400 جنيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر أونصة الذهب سجل ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين ليصعد إلى 1817 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من الصعود في سعر الذهب عالمياً خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.