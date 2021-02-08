شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة بسبب تنفيذ صفقات على أسهم، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المهندس للتأمين، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات، البنك المصري الخليجي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر للزيوت والصابون.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، العربية لاستصلاح الأراضي، دلتا للإنشاء والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مصر للفنادق، اسيك للتعدين-اسكوم، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة بسبب تنفيذ صفقات على أسهم، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 942.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.16%، والعرب على 5.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 86.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 22.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.869 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 17.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.621 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 27.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.30%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 17.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.77%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 12.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 7.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.36%.