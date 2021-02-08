أخبار البورصة اليوم الاثنين 8-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة بسبب تنفيذ صفقات على أسهم، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المهندس للتأمين، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات، البنك المصري الخليجي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر للزيوت والصابون.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، العربية لاستصلاح الأراضي، دلتا للإنشاء والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مصر للفنادق، اسيك للتعدين-اسكوم، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة بسبب تنفيذ صفقات على أسهم، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 942.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.16%، والعرب على 5.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 86.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.2 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 717.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، 18.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي 620 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المالية والصناعية المصرية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 127.9 ألف سهم، 230 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 950 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 17 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين 3609 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفتسمنتس القابضة، 447.2 ألف سهم، 5000 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 200 ألف سهم.

حازم بركات

أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، شراء محمد حازم محمد بركات رئيس مجلس إدارة الشركة 500.11 ألف سهم لترتفع نسبة ملكيته في الشركة من 4.75% إلى 5.06%، وبذلك ارتفعت نسبة ملكية رئيس مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة به من 12.04% إلى 12.35%.

راية لخدمات مراكز الاتصالات

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، موافقة مجلس الإدارة، على التخلص من بعض الأصول المتداولة المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام أو الاستعمال كقطع غيار، وهي عبارة عن مقاعد وأجهزة حاسب وسماعات وغيرها، تقدر قيمتها الشرائية بنحو 15.7 مليون جنيه، وقيمتها الدفترية 659 ألف جنيه.

فاروتك لأنظمة التحكم

أعلنت شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، الإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل خطة تنشيط التداول على الأسهم وتطوير النشاطـ، وتضمنت تجزئة سهم الشركة خلال العام الحالي، على أن تنتهي من إجراء التجزئة خلال الربع الثالث من العام الجاري كحد أقصى، وأنها تعمل كذلك على تنشيط وتفعيل وسائل الاتصال والترويج الخاصة بالمساهمين والمستثمرين وكذلك تقوم الإدارة المختصة بالتواصل مع المساهمين، كما تدرس كذلك إمكانية اضافة بعض التخصصات في منتجات وخدمات محددة والخاصة بتصميم أنظمة إدارة الطاقة للبنية التحتية مع الحفاظ على نسبة متوسطة من هوامش الربح، وتعمل على التوسع وإعادة هيكلة منظومة العروض السعرية للدراسات مع الحفاظ على مستواها الفني المتقدم بالتوازي مع دراسات البحوث والتطوير.

أضافت أنها تعمل على زيادة قاعدة العملاء لديها من خلال التسجيل في سجل المقاولين للشركات الكبرى والتي تعمل مع الشرك في مجال الأعمال الكهربائية ولوحات التحكم وتصميم دوائر وإهمال التركيبات الأساسية، وسوف تقوم بدراسة احتياجتها التميويلية وتغطية التمويل المطلوب عن طريق زيادة رأس المال لقدامى المساهمين أو عن طريق تمويل ذاتي من أرباح الشركة.