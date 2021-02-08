س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولى

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع البترول عمليات تطوير تسهيلات ميناء الحمراء البترولى على ساحل البحر المتوسط، وذلك وفقا لتأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بعمليات التطوير والتي كانت كالتالي:

س- ما هو الهدف من تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي؟

ج- تهدف عمليات تطوير تسهيلات المنطقة إلى تحويلها لمركز عالمى لتداول البترول ومنفذاً لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

س- كيف تدعم استراتيجية وزارة البترول تطوير الموانئ البترولية؟

ج- تأتى عمليات التطوير في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها كعنصر داعم لتحويل مصر لمركز لتداول وتجارة البترول والغاز.

س- هل سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية بموقع ميناء الحمراء؟

ج- العمل جارى على زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية بموقع ميناء الحمراء من 1.5 مليون برميل إلى 2.5 مليون برميل.

س- ما هو المتوقع لعمليات استقبال وتداول وشحن الزيت الخام عن طريق تسهيلات ميناء الحمراء خلال 2020/2021؟ج- من المتوقع استقبال وتداول 265 ألف برميل يومياً وشحن كمية قدرها 30 مليون برميل عن طريق التسهيلات بميناء الحمراء البترولى.