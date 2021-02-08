شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تقفز 10% إلى قمة غير مسبوقة بدعم أنباء استثمار تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت بتكوين بأكثر من عشرة بالمئة اليوم الاثنين إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار تقريبا في العملة المشفرة الشهر الماضي.

ورفعت تلك الأنباء بتكوين لما يصل إلى 43 ألفا و625 دولارا.

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "#بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.

وكانت قد ارتفعت بيتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى، لتبلغ مستوى مرتفعا عند 35 ألفا و879 دولارا وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 % منذ منتصف مارس 2020.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس 2020، وسجلت ارتفاعات متتالية لتتجاوز 35 ألف دولار اليوم، وهو رقم مرتفع نسبيا