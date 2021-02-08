شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة "فيليب موريس" لأسعار منتجاتها من السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة فيليب موريس- مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية MARLBORO، L&M، MERIT، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

وتأتي الأسعار الجديدة كالآتي:

MARLBORO بأنواعها44 (Red, Gold, Purple Mix) جنيها

MERIT بأنواعها 48 جنيها

L&M بأنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها

وعلى الرغم من الزيادة المعلنة، قد قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا وتأتي الأسعار كالآتي:

MARLBORO CRAFTED بأنواعها Red, Gold)) 36 جنيها

L&M MOTION بأنواعها Red, Blue)) 28 جنيها

وتهيب الشركة بتجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظا على حقوق المستهلك، وتؤكد الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها فى المواعيد المقررة.