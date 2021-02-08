شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد فوزى يتقدم باستقالته من رئاسة غرفة المنشآت الفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ماجد فوزى، بـ" استقالة مسببة" من رئاسته لمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، اليوم الإثنين.

وأكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن المجلس فوجئ بتقديم " فوزى" استقالته، موضحا أن المجلس سينعقد قريبا لمناقشة ذلك الأمر.

وعلم " الخليج 365"، أن هناك محادثات تجرى بين أعضاء مجلس الإدارة و"ماجد فوزى" لإثناءه عن القرار، ورجحت " المصادر" أن سبب الاستقالة أسباب صحية.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أجريت فى أكتوبر 2018، وأسفرت النتائج عن فوز تامر نبيل وأنطوان غزال على مقعدين فنادق، كما فاز محمد أيوب على مقعد الفنادق العائمة، وبلغ عدد أصوات الناخبين الصحيحة بلغ 317 صوتًا من إجمالي 322 وبلغت عدد الأصوات الباطلة ٥ أصوات.

كما فاز كل من هشام الشاعر وجيفارا الجافي ويوسف ناثان بالتزكية على مقاعد الأربعة والخمس نجوم، وتكرر الأمر مع المرشح ماجد فوزي الذي فاز بالتزكية على مقعد القرى السياحية بعد تنازل منافسة سامح حوديق وكذلك المرشح علاء عقل الذي فاز بمقعد الشركات المالكة وإدارة الفنادق بعد تنازل منافسه نادر جرجس.