شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 8-2- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 8-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها قرار دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2020م بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار وهي كالتالي:

وزير السياحة يمد قرار إيقاف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر

قرر وزير السياحة والآثار، دكتور خالد العناني، مد العمل بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2020م بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام.. ورأس المال يخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.

4.7 % انخفاض بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر نوفمبر 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2020 وبلغت قيمة العجز فى الميـزان التجارى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 4.7٪.

التعاون الدولي: 905 مليون دولار محفظة التمويل التنموي لمشروعات الحماية الاجتماعية

ستعرض مسئولو وزارة التعاون الدولي، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، موقف محفظة التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التضامن الاجتماعي، وكذلك التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2020.

وزيرة التجارة تعلن نجاح تصدير أولى شحنات الموسم الجديد للبرتقال المصرى للبرازيل

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه فى إطار تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى يضم كل من البرازيل والأرجنتين، واوروجواي وباراجواي نجحت جهود الحكومة في تصدير أولى شحنات الموسم الجديد للبرتقال المصري الى السوق البرازيلي.

هالة السعيد: تدريب نحو 100 سيدة من القيادات النسائية فى 45 دولة أفريقية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات جاءت فى إطار توجه أعم واشمل للدولة المصرية بالتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجى الذى حددته الحكومة.

هالة السعيد: زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة للصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل في ظل وضع بالغ الصعوبة، بسبب جائحة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع.