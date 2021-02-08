شكرا لقرائتكم خبر عن عملة بيتكوين الرقمية تلامس مستوى 43 ألف دولار فى ارتفاع قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عملة بيتكوين الرقمية تلامس مستوى 43.000 دولار فى ارتفاع قياسي.

وفى وقت سابق قالت Grayscale، أكبر مدير للعملة الرقمية في العالم، إن الأصول الخاضعة للإدارة ارتفعت بأكثر من 900٪ لتصل إلى 20.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2020، مدعومة بالتدفقات القياسية في الربع الرابع وارتفاع أسعار البيتكوين، حيث بدأ مدير العملات المشفرة عام 2020 بالإشراف على أصول بقيمة 2 مليار دولار.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، ففي تقرير قالت Grayscale إنها شهدت طلبًا قياسيًا من المستثمرين في الربع الرابع ، مع ما يقرب من 3.3 مليار دولار في التدفقات الواردة، فيما تجاوزت الاستثمارات في منتجات Grayscale حوالى 5.7 مليار دولار خلال عام 2020، أي أكثر من أربعة أضعاف التدفق التراكمي البالغ 1.2 مليار دولار من 2013-2019.