شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزيري التعاون الدولي والزراعة للفيوم لتسليم معدات زراعية للمواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.

ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى في المجتمعات الريفية من خلال، تعزيز 14 محطة للخدمات تم اختيارها مسبقاً منها 9 في الفيوم و5 بمحافظة المنيا والتي تقدم خدماتها للمزارعين والتعاونيات الزراعية، بالإضافة إلي تنمية المبتكرات الفعالة في مجال الميكنة المستدامة، وتحديث البنية التحتية لورش الصيانة بهدف استدامة المشروع وتخقيق أعلي فائدة منه.

بالإضافة إلى بناء القدرات عن طريق تقوية وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفى المؤسسات المحلية المعنية من خلال الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة المقدمة من قبل المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية- معهد بارى كما يقدم المشروع التدريب عالي التأهيل في مصر وإيطاليا لتعزيز قدرات المستفيدين المصريين ويشمل البرنامج تدريب السائقين ومديري محطات الميكنة والجمعيات الزارعية.

ومن خلال المشروع أيضًا يتم توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية فى ملوي ومحطات الزراعة الآلية وجمعيات التعاونيات الزراعية الزراعية فى المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم، ويستهدف المشروع عدد 11 جمعية زراعية منها 5 جمعيات فالفيوم و6 بالمنيا لتزويدهم بالمعدات والألات الزراعية الحديثة والتي يستفيد منها 250 مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن 3000 مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على علي إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبي لتعزيز أداء الخدمات .